Чернігів ввів обмеження на вакцинацію жителів інших областей. Їм можна буде вакцинуватися лише в останню годину роботи пунктів вакцинації, за умови наявності вакцини та відсутності охочих чернігівчан.

"Вакцину бачать для Чернігова та Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні", - прокоментував головний лікар міської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїзджають люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. На вулицях стоять черги бажаючих вакцинуватися довжиною в кілька метрів.

Нагадаємо, Чернігів став першим містом в Україні, де прищеплювали вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації. Всього в Чернігові з четверга працює 5 центрів масової вакцинації. На вихідних вакцину Pfizer можна отримати в ТРЦ "Цум" і "Голлівуд" з 10:00 до 16:00. Центри вакцинації на Шерстянці і Масанах працюватимуть з 9: 00 до 15: 00, там також прищеплюють Pfizer. Щепитися Короноваком на вихідних можна в будівлі Деснянської районної ради з 9:00 до 15:00.