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Чернівецька область може увійти до "червоної" зони цього тижня. Названа умова

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Чернівецька область, Вівторок 21 вересня 2021 14:32
Чернівецька область може увійти до "червоної" зони цього тижня. Названа умова Фото: Чернівецька область може потрапити до "червоної" зони цього тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Чернівецька область може увійти до "червоної" зони вже на цьому тижні. Це станеться за умови, якщо одночасно два з епідпоказники демонструватимуть погану статистику протягом трьох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

"Вже на цьому тижні Чернівецька область може увійти в червоний рівень епідеміологічної небезпеки", - сказав Ганиченко.

За його словами, для того, щоб були підстави для введення "червоного" рівня, необхідно, щоб "два показники не виконувались протягом трьох днів поспіль".

Проте вже від завтра може бути перший такий день.

Так, рівень госпіталізацій в даному регіоні знаходиться на рівні 59 осіб на 100 тисяч населення, але найближчими днями, за прогнозом експерта - перетне граничну позначку у 60 осіб на 100 тисяч населення.

Ганиченко зазначив, тижнева динаміка госпіталізацій у Чернівецькій області тримається на рівні понад 45% і може перетнути дозволену позначку у 50% найближчими днями.

Як резюмував експерт, області необхідно збільшити кількість ліжок для COVID-хворих, тому як їх зайнятість у регіоні вже складає 64%, а отже може перетнути допустиму норму у 65%.

Нагадаємо, Україна перейде в "жовту" зону адаптивного карантину з 23 вересня - які обмеження чекають на громадян.

Зазначимо, що станом на сьогодні рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях.

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