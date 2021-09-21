Чернівецька область може увійти до "червоної" зони цього тижня. Названа умова

"Вже на цьому тижні Чернівецька область може увійти в червоний рівень епідеміологічної небезпеки", - сказав Ганиченко.

За його словами, для того, щоб були підстави для введення "червоного" рівня, необхідно, щоб "два показники не виконувались протягом трьох днів поспіль".

Проте вже від завтра може бути перший такий день.

Так, рівень госпіталізацій в даному регіоні знаходиться на рівні 59 осіб на 100 тисяч населення, але найближчими днями, за прогнозом експерта - перетне граничну позначку у 60 осіб на 100 тисяч населення.

Ганиченко зазначив, тижнева динаміка госпіталізацій у Чернівецькій області тримається на рівні понад 45% і може перетнути дозволену позначку у 50% найближчими днями.

Як резюмував експерт, області необхідно збільшити кількість ліжок для COVID-хворих, тому як їх зайнятість у регіоні вже складає 64%, а отже може перетнути допустиму норму у 65%.