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Черновицкая область может войти в "красную" зону на этой неделе. Названное условие

Автор: Мария Кучерявец

Черновицкая область может войти в "красную" зону уже на этой неделе. Это произойдет при условии, если одновременно два из эпидпоказателей будут демонстрировать плохую статистику в течение трех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.

По его словам, для того, чтобы были основания для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы "два показателя не выполнялись в течение трех дней подряд".

Однако уже завтра может быть первый такой день.

Напомним, Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября - какие ограничения ждут граждан.

Отметим, что по состоянию на сегодня уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях .

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