Черновицкая область может войти в "красную" зону на этой неделе. Названное условие

"Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.

По его словам, для того, чтобы были основания для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы "два показателя не выполнялись в течение трех дней подряд".

Однако уже завтра может быть первый такой день.