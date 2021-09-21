Черновицкая область может войти в "красную" зону на этой неделе. Названное условие

Черновицкая область может войти в "красную" зону уже на этой неделе. Это произойдет при условии, если одновременно два из эпидпоказателей будут демонстрировать плохую статистику в течение трех дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
"Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ганиченко.
По его словам, для того, чтобы были основания для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы "два показателя не выполнялись в течение трех дней подряд".
Однако уже завтра может быть первый такой день.
Напомним, Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября - какие ограничения ждут граждан.
Отметим, что по состоянию на сегодня уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях .