Четверта хвиля COVID: у Румунії переповнені морги, а рівень вакцинації практично не зростає

Через високу смертність від коронавірусу в Румунії морги країни переповнені. При цьому населення відмовляється від вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Наприклад, морг Університетської лікарні Бухареста, який розташований при найбільшому медзакладі в столиці Румунії, де лікують пацієнтів з COVID-19, сильно переповнений. Він розрахований на 15 місць, але в морзі вже 41 померлий від коронавірусу.

Жителі країни не поспішають робити щеплення від COVID. На сьогоднішній день рівень вакцинації становить 36%. Хоча кампанія з вакцинації, яка стартувала у грудні 2020 року, почалася з гарних темпів.

Влада і медики Румунії припускають, що населення не хоче вакцинуватися через недовіру до уряду, релігійні переконання, а також через великий поток дезінформації.