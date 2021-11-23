Четвертая волна COVID: в Румынии переполнены морги, а уровень вакцинации практически не растет

Из-за высокой смертности от коронавируса в Румынии морги страны переполнены. При этом население отказывается от вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Например, морг Университетской больницы Бухареста, который расположен при самом большом медучреждении в столице Румынии, где лечат пациентов с COVID-19, сильно переполнен. Он расчитан на 15 мест, но в морге уже 41 умерший от коронавируса.

Жители страны не спешат делать прививки от COVID. На сегодняшний день уровень вакцинации составляет 36%. Хотя кампания по вакцинации, которая стартовала в декабре 2020 года, началась с хороших темпов.

Власти и медики Румынии предполагают, что население не хочет вакцинироваться из-за недоверия к правительству, религиозных убеждений, а также из-за большого потока дезинформации.