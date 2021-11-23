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Четверта хвиля COVID: у Румунії переповнені морги, а рівень вакцинації практично не зростає

Автор: Іванна Шовкун

Через високу смертність від коронавірусу в Румунії морги країни переповнені. При цьому населення відмовляється від вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наприклад, морг Університетської лікарні Бухареста, який розташований при найбільшому медзакладі в столиці Румунії, де лікують пацієнтів з COVID-19, сильно переповнений. Він розрахований на 15 місць, але в морзі вже 41 померлий від коронавірусу.

Жителі країни не поспішають робити щеплення від COVID. На сьогоднішній день рівень вакцинації становить 36%. Хоча кампанія з вакцинації, яка стартувала у грудні 2020 року, почалася з гарних темпів.

Влада і медики Румунії припускають, що населення не хоче вакцинуватися через недовіру до уряду, релігійні переконання, а також через великий поток дезінформації.

Нагадаємо, в умовах пандемії COVID людству потрібно використовувати підхід "вакцина плюс", щоб продовжувати повсякденне життя. Іншими словами - дотримуватися комплексу заходів проти коронавірусу.

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РумуніяКоронавірус