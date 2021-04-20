Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький

В Україні ще не завершилася третя хвиля пандемії коронавірусу, проте вже потрібно готуватися до четвертої. Вона може бути більш загрозливою через нові штами коронавірусу.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.

"Вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Додамо, що в цьому році в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Крім того, в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження на коронавірус. У середньому інтервал між першим і другим інфікуванням складає 3-5 місяців.