Чотири вакцини для України. Що відомо про Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax

Pfizer

РНК-вакцина - кодує патогенну форму шиповидного білка SARS-CoV-2;

спільна розробка німецької компанії BioNTech, американської Pfizer і китайської Fosun Pharma;

поставки вакцини Pfizer в Україну будуть здійснюватися за механізмом COVAX, перша партія - 117 тисяч доз в середині лютого.

повний курс вакцинації - введення двох доз з інтервалом 21 день, внутрішньом'язово;

зберігається при наднизьких температурах (-70 градусів);

показала ефективність 95%;

схвалена ВООЗ та Європейським агентством лікарських засобів для застосування в екстрених випадках.

Вакцина Pfizer прибуде в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX в лютому. Очікується отримання першого траншу в 117 тисяч доз, які будуть розподілені для щеплень медпрацівників.

Препарат вимагає особливих умов зберігання і транспортування. Його будуть поставляти в спеціальних боксах, де він зможе зберігатися до 5 тижнів при температурі -70 градусів. Після розморожування термін зберігання не перевищує 5 діб.

В кінці 2020 го стартувала вакцинація Pfizer в США, Канаді, Великобританії, країнах Євросоюзу, Саудівської Аравії.

Для початку застосування в Україні вакцина повинна пройти реєстрацію. Як заявив, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, всі необхідні документи для дозволу на використання препарату будуть подані в найкоротші терміни.

8 лютого президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з головним виконавчим директором Pfizer Альбером Бурла обговорив укладення договору на поставку препарату в Україну найближчим часом.

AstraZeneca

векторна вакцина - створена на основі генно модифікованого аденовірусу шимпанзе;

розроблена англо-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом;

надійде в Україну в рамках COVAX і за окремим контрактом;

отримала дозвіл на екстрене застосування в Україні;

повний курс вакцинації - дві дози з інтервалом до 28 днів, вводиться внутрішньом'язово;

не вимагає спеціальних умов зберігання;

показала ефективність 82% на третій фазі випробувань.

Поставка вакцини AstraZeneca в Україні планується за механізмом COVAX в другій половині лютого. Від 2,2 до 3,7 млн ​​доз даного препарату надійде протягом першого півріччя 2021-го.

Також через посередника Crown Agents Україна уклала контракт з індійською компанією Serum Institute, яка виробляє вакцини AstraZeneca і Novavax. Згідно з умовами договору, гарантоване одержання 12 млн доз цих двох препаратів. Уже в лютому очікується перша партія на 1 млн доз.

Вакцина була дозволена для екстреного застосування в країнах Євросоюзу, Великобританії, Індії. Також AstraZeneca зареєстрували за спрощеною процедурою в Україні.

При цьому деякі європейські країни відмовляються від використання даної вакцини для літніх людей через недостатність інформації про вплив препарату для цієї вікової категорії (дослідження проводилися в групі 18-55 років).

Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але в разі отримання підтверджуючих фактів можуть переглянути використання для осіб певного віку.

CoronaVac від Sinovac Biotech

інактивована вакцина - створена на основі "мертвих" клітин коронавірусу SARS-CoV-2;

розроблена китайською фармацевтичною компанією Sinovac Biotech;

Україна уклала контракт на поставку 1,9 млн доз;

курс вакцинації - два щеплення внутрішньом'язово з інтервалом 14 днів;

зберігається при температурі від +2 до +8 градусів;

дозволена для використання в Китаї, Туреччині, Бразилії, Уругваї, Індонезії, Колумбії, Азербайджані, Чилі, Лаосі, Болівії.

Клінічні випробування вакцини CoronaVac проходили в трьох країнах і показали різні результати. У Бразилії ефективність склала - 50,34%, в Індонезії - 65,3%, в Туреччині - 91,25%.

Міністерство охорони здоров'я через програму "Медичні закупівлі" уклало контракт компанією "Лекхім" (представник Sinovac Biotech в Україні) на поставку вакцини в обсязі 1,9 млн доз.

Перша партія - 700 тисяч доз. Її повинні поставити протягом місяця після проходження реєстрації. Також згідно з умовами договору, вакцину закуплять тільки в тому випадку, якщо її ефективність складе не менше 70%.

Однак стало відомо, що поставка препарату Sinovac в Україні може затриматися.

Компанія "Лекхім" звернулася з листом до українського уряду з проханням про перенесення поставки першої партії на квітень 2021 через затримки зі схваленням препарату в Китаї і прийняттям Верховною радою нового закону про реєстрацію вакцини. Також "Лекхім" просить переглянути визначення критерію ефективності препарату.

Novavax

рекомбінантна вакцина - на основі спайк-білка молекули коронавіруса SARS-CoV-2;

препарат розроблений американською фармацевтичною компанією Novavax;

надійде в Україну в рамках контракту з індійською компанією Serum Institute , де знаходяться виробничі потужності Novavax;

, де знаходяться виробничі потужності Novavax; дозволена для використання в екстреному режимі в Україні;

повний курс вакцинації складається з двох доз, препарат вводять внутрішньом'язово з інтервалом у три тижні;

зберігається в стандартних умовах - при температурі від +2 до +8 градусів;

має ефективність 89,3%.

Вакцина Novavax показала підсумкову ефективність 89,3%. Для основного штаму показник склав 95,6%. Також препарат був протестований для нового штаму "британського" коронавірусу і показав 85,6% ефективності.

Україна отримає препарат Novavax за договором з Serum Institute. 5 лютого в МОЗ заявили про домовленість на поставку 12 млн доз двох видів вакцин від коронавіруса, які виробляються в Індії за ліцензією - AstraZeneca і Novavax.

Скільки саме доз від кожного розробника буде отримано в міністерстві не уточнили. Препарат надійде найближчим часом, оскільки вже пройшов реєстрацію для використання в Україні. Поставки почнуться в лютому, перша партія складе близько 1 млн доз.