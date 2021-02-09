UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Четыре вакцины для Украины. Что известно о Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax

Автор: Анна Березина

Старт вакцинации от коронавируса в Украине планируется уже на следующей неделе. Для прививок будут использовать вакцины нескольких производителей. На данный момент достигнуты договоренности с Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Что нужно знать о вакцинах против COVID-19 для украинцев - подробно на РБК-Украина.

Популярные новости
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа 06 февраля 2021
Шмыгаль о динамике COVID в Ивано-Франковской области: как в начале пандемии 08 февраля 2021
Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань. В ВОЗ сделали заявление 09 февраля 2021
Южная Корея одобрила собственное лекарство от COVID-19 05 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
В Украине вчера коронавирус подтвердили у 3370 людей 07 февраля 2021
Коронавирус в Украине: сколько продлится карантин и когда начнется вакцинация 06 февраля 2021
В Украине 4310 новых случаев коронавируса 06 февраля 2021

Pfizer

  • РНК-вакцина - кодирует патогенную форму шиповидного белка SARS-CoV-2;
  • совместная разработка немецкой компании BioNTech, американской Pfizer и китайской Fosun Pharma;
  • поставки вакцины Pfizer в Украину будут осуществляться по механизму COVAX, первая партия - 117 тысяч доз в середине февраля.
  • полный курс вакцинации - введение двух доз с интервалом 21 день, внутримышечно;
  • хранится при сверхнизких температурах (-70 градусов);
  • показала эффективность 95%;
  • одобрена ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств для применения в экстренных случаях.

Вакцина Pfizer прибудет в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. Ожидается получение первого транша в 117 тысяч доз, которые будут распределены для прививок медработников.

Препарат требует особых условий хранения и транспортировки. Его будут поставлять в специальных боксах, где он сможет храниться до 5 недель при температуре -70 градусов. После разморозки срок хранения не превышает 5 суток.

В конце 2020-го стартовала вакцинация Pfizer в США, Канаде, Великобритании, странах Евросоюза, Саудовской Аравии.

Для начала применения в Украине вакцина должна пройти регистрацию. Как заявил, главный санитарный врач Виктор Ляшко, все необходимые документы для разрешения на использование препарата будут поданы в кратчайшие сроки.

8 февраля президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главным исполнительным директором Pfizer Альбером Бурла обсудил заключение договора на поставку препарата в Украину в ближайшее время.

AstraZeneca

  • векторная вакцина - создана на основе генно модифицированного аденовируса шимпанзе;
  • разработана англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом;
  • поступит в Украину в рамках COVAX и по отдельному контракту;
  • получила разрешение на экстренное применение в Украине;
  • полный курс вакцинации - две дозы с промежутком до 28 дней, вводится внутримышечно;
  • не требует специальных условий хранения;
  • показала эффективность 82% на третьей фазе испытаний;
  • ряд стран отказались использовать AstraZeneca для вакцинации пожилых людей.

Поставка вакцины AstraZeneca в Украину планируется по механизму COVAX во второй половине февраля. От 2,2 до 3,7 млн доз данного препарата поступит в течение первого полугодия 2021-го.

Также через посредника Crown Agents Украина заключила контракт с индийской компанией Serum Institute, которая производит вакцины AstraZeneca и Novavax. Согласно условиям договора, гарантировано получение 12 млн доз этих двух препаратов. Уже в феврале ожидается первая партия на 1 млн доз.

Вакцина была разрешена для экстренного применения в странах Евросоюза, Великобритании, Индии. Также AstraZeneca зарегистрировали по упрощенной процедуре в Украине.

При этом некоторые европейские страны отказываются от использования данной вакцины для пожилых людей из-за недостаточной информации о воздействии препарата для этой возрастной категории (исследования проводились в группе 18-55 лет).

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование для лиц определенного возраста.

CoronaVac от Sinovac Biotech

  • инактивированная вакцина - создана на основе "мертвых" клеток коронавируса SARS-CoV-2;
  • разработана китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech;
  • Украина заключила контракт на поставку 1,9 млн доз;
  • курс вакцинации - две прививки внутримышечно с интервалом 14 дней;
  • хранится при температуре от +2 до +8 градусов;
  • разрешена для использования в Китае, Турции, Бразилии, Уругвае, Индонезии, Колумбии, Азербайджане, Чили, Лаосе, Боливии.

Клинические испытания вакцины CoronaVac проходили в трех странах и показали разные результаты. В Бразилии эффективность составила - 50,34%, в Индонезии - 65,3%, в Турции - 91,25%.

Министерство здравоохранения через программу "Медзакупки" заключило контракт компанией "Лекхим" (представитель Sinovac Biotech в Украине) на поставку вакцины в объеме 1,9 млн доз.

Первая партия - 700 тысяч доз. Ее должны поставить в течение месяца после прохождения регистрации. Также согласно условиям договора, вакцину закупят только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%.

Однако стало известно, что поставка препарата Sinovac в Украину может задержаться.

Компания "Лекхим" обратилась с письмом к украинскому правительству с просьбой о переносе поставки первой партии на апрель 2021 из-за задержек с одобрением препарата в Китае и принятием Верховной радой нового закона о регистрации вакцины. Также "Лекхим" просит пересмотреть определение критерия эффективности препарата.

Novavax

  • рекомбинантная вакцина - на основе спайк-белка молекулы коронавируса SARS-CoV-2;
  • препарат разработан американской фармацевтической компанией Novavax;
  • поступит в Украину в рамках контракта с индийской компанией Serum Institute, где находятся производственные мощности Novavax;
  • разрешена для использования в экстренном режиме в Украине;
  • полный курс вакцинации состоит из двух доз, препарат вводят внутримышечно с интервалом в три недели;
  • хранится в стандартных условиях - при температуре от +2 до +8 градусов;
  • имеет эффективность 89,3%.

Вакцина Novavax показала итоговую эффективность 89,3%. Для основного штамма показатель составил 95,6%. Также препарат был протестирован для нового штамма "британского" коронавируса и показал 85,6% эффективности.

Украина получит препарат Novavax по договору с Serum Institute. 5 февраля в Минздраве заявили о договоренности на поставку 12 млн доз двух видов вакцин от коронавируса, которые производятся в Индии по лицензии - AstraZeneca и Novavax.

Сколько именно доз от каждого разработчика будет получено в министерстве не уточнили. Препарат поступит в ближайшее время, поскольку уже прошел регистрацию для использования в Украине. Поставки начнутся с февраля, первая партия составит около 1 млн доз.

Напомним, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако дата будет зависеть от срока поставки препарата против COVID-19.

Ранее президент Украины подписал закон, который упростит регистрацию вакцин от коронавируса для применения в экстренном режиме, если они квалифицированы ВОЗ и получили разрешение в США, Евросоюзе, Японии, Индии, Великобритании, Канаде, Китае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинавакцинацияCOVID-19вакцина от коронавируса
Читайте также
Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19
Минздрав хочет обеспечить доступ к COVID-вакцине всем гражданам до конца года
Прогноз погоды