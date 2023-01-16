Был ли в Украине выявлен новый штамм COVID "Кракен": ответ Минздрава

Впервые "Кракен" был обнаружен в октябре 2022 года в США. Сейчас он занимает второе место после оригинального подтипа "Омикрон", или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования в стране.

Согласно данным ВОЗ, новый штамм уже был обнаружен в 29 странах мира.

"По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не выявлено, а ситуация с течением коронавируса контролируемая. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, с начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований", - пишет пресс-служба.

Отмечается, как и прежде, главным средством уберечь себя от тяжелого течения заболевания является вакцинация. В Минздраве призывают сделать необходимую прививку против заболевания.

"Сейчас в Украине есть около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac", - заявил заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

Курс вакцинации включает одну дозу Johnson & Johnson, или две дозы другой вакцины. Чтобы продлить защиту, необходимо делать бустерную вакцину:

первую - через 5 месяцев;

вторую - через 4 месяца.

"С начала кампании по вакцинации 15,4 миллиона украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19. Около 12,4 миллиона не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты", - добавляет Минздрав.