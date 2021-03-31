Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень

В Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.
Про це свідчать дані карти РНБО.
Вчора МОЗ повідомляв про 10 533 нових випадки коронавірусу, сьогодні майже на тисячу заражень більше.
Крім того, повідомляється, що вчора від цього віруса одужали 6405 людей. Втім, в Одеській області та в Києві за добу захворіли більше 1 тисячі людей.
Також складна ситуація з коронавірусом у Харківській області (+906), Львівській області (+833), Донецькій області (+705), Хмельницькій області (+664).
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що за вчора заразились коронавірусом 11 226 людей, госпіталізували 5 558 осіб.
За вчора зробили 139 224 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 674 168 осіб; одужала 1 313 481 особа та 32 825 пацієнтів померли.
Нагадаємо, Херсонська область найближчим часом перейде з "жовтої" у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.
Зазначимо, в Полтавській області посилюють карантинні обмеження. Вони будуть діяти з 3 по 17 квітня.