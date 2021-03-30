ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчені спрогнозували пік третьої хвилі COVID-19 в Україні

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 22:22
Вчені спрогнозували пік третьої хвилі COVID-19 в Україні Фото: науковці розповіли, коли чекати піку третьої хвилі COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Національна академія наук України представила новий прогноз щодо розвитку ситуації з коронавірусом в країні. Науковці спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19.

Про це йдеться на сайті НАН України.

Як зазначають вчені, впродовж останнього тижня в Україні спостерігається суттєве зниження темпів зростання кількості нових випадків коронавірусу.

"Статистичні показники останніх кількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за дещо оптимістичнішим сценарієм, ніж було прогнозовано. Три дні поспіль кількість нових виявлень виявляється на близько 20% меншою за прогнозну", - розповіли в НАН.

Вчені прогнозують, що за такої динаміки пік третьої хвилі коронавірусу в Україні потрібно очікувати протягом одного-двох тижнів, а на реальне покращення ситуації з COVID-19 можна сподіватися не раніше, ніж за 3-4 тижні.

"Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів", - заявили в НАН.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджав, що найближчими тижнями ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися. Міністр прогнозував, що щодня в країні підтверджуватимуть по 25 тисяч нових випадків.

Крім того, очільник МОЗ заявив, що "британський" штам коронавірусу вже поширився по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус прогноз НАН Украины Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19