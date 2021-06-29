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CoronaVac ефективна і безпечна для дітей від трьох років, - дослідження

Автор: РБК-Україна

Китайська вакцина CoronaVac від коронавірусу виробництва фармацевтичної компанії Sinovac ефективна і безпечна для дітей від трьох років. Вона призводить до вироблення імунітету майже в 100% випадків.

Це випливає з даних першої та другої фаз випробувань, опублікованих в науковому журналі Lancet.

Повідомляється, що вакцину CoronaVac протестували на групі дітей від 3 до 17 років, а загалом в обох фазах випробувань взяли участь понад 500 дітей.

Після першої фази клінічних випробувань антитіла виявили у 100% щеплених дітей. Після другої фази у дітей, які отримали дозу в 1,5 мікрограми, антитіла були виявлені в 96,8% випадків, у тих, хто отримав дозу в 3 мікрограми, - у 100% випадків.

При цьому у дітей, які отримали плацебо, антитіла виявлені не були. За даними випробувань, побічні реакції після вакцинації зафіксували у 26% дітей з дозою 1,5 мікрограми і у 29% дітей з дозою 3 мікрограми. Побічна реакція в більшості випадків являла собою біль в місці уколу.

За підсумками випробувань вчені прийшли до висновку, що вакцина CoronaVac безпечна і викликає імунну відповідь у дітей і підлітків.

Зазначимо, раніше видання AP писало, що Китай нібито погрожував Україні припиненням поставок вакцини CoronaVac за підпис Києва в міжнародному документі про порушення прав китайських уйгурів.

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КитайВакцинаКоронавірус