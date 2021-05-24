COVID-19 паралізував лікарні мегаполісу в Японії: лікарі просять не проводити Олімпіаду

У другому за величиною місті Японія Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

В Осаці лікарі попереджають про колапс системи охорони здоров'я і радять не проводити Олімпіаду. Число випадків коронавірусу в Японії зросло, в основному, через британський штам. За тиждень до четверга в Осаці було отримано 3849 нових позитивних тестів.

Повідомляється, що 14% з 13 770 пацієнтів з COVID-19 в Осаці були госпіталізовані, а інших залишили лікуватися вдома. Лікарі скаржаться, що лікарні переповнені, закінчуються ліки, не вистачає апаратів ШВЛ. Також бракує персоналу для лікування хворих, бо хворіють медики.

"Деякі з них працюють понаднормово по 100, 150, 200 годин, і це триває вже рік ... при виконанні службових обов'язків вони іноді йдуть додому о першій або другій ночі і лягають спати, але їх будять о третій-четвертій годині ночі", - сказав голова профспілки.

Така ситуація стала причиною того, що медики негативно ставляться до проведення Олімпіади в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

"Олімпійські ігри повинні бути зупинені, тому що нам вже не вдалося зупинити потік нових варіантів з Англії, і наступним може бути приплив індійських варіантів", - сказав глава служби невідкладної медицини Акіра Такасу.

Він підкреслив, що на Олімпіаду приїдуть 70 000 або 80 000 спортсменів з усього світу.