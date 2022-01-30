COVID-рекорди: у країнах світу зафіксували найвищі показники захворюваності

Так, у Нідерландах зареєстровано 75 199 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий щоденний рекорд. За добу померло двоє людей.

З початку пандемії в країні було зареєстровано 4320257 випадків інфікування. Усього за два роки померли 21 272 пацієнти.

Також про різке зростання числа нових випадків оголосив В'єтнам. За добу статистика зросла майже вдвічі. Там за суботу зафіксували 29 766 випадків COVID. На день раніше цей показник становив 17 376.

30 січня уряд Шотландії оголосив про 6 185 нових випадків захворювання. Це рекордна кількість хворих для країни. Також за добу померли двоє людей.

Ще за добу 29 січня у Росії зафіксували понад 121 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник захворюваності у країні, який зростає вже десятий день поспіль.

Станом на 30 січня у Білорусі виявили 2,3 тисячі нових випадків коронавірусної інфекції. Така кількість стала рекордною з початку пандемії.