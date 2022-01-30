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Спад заражень. В Україні за добу 24 508 нових випадків коронавірусу

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Україна, Неділя 30 січня 2022 08:19
Спад заражень. В Україні за добу 24 508 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні за добу 24 508 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу виявили ще 24 508 нових випадків коронавірусу. З них захворіли 3 378 дітей та 444 медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Найбільше заражень зафіксували у Львівській області (3043), Житомирській області (2013), Хмельницькій області (1883) та Харківській області (1722).

Також за минулу добу госпіталізували з коронавірусом - 3 692 людей, померли від хвороби - 94, а одужали - 3 145 осіб.

Здійснено тестувань за добу - 112 736, з яких методом ПЛР - 66 908, методом ІФА - 3 322 та експрес-тестами - 42 506.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 4 042 469 осіб, одужало - 3 618 402 особи, летальних випадків - 100 125, проведено ПЛР-тестувань - 18 009 334.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусу може сягнути понад 52 тисяч за добу. Це може статися вже на початку лютого.

Додамо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні прогнозується зростання числа випадків коронавірусу в два рази, порівняно з хвилею, яка була восени 2021 року.

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