COVID-сертифікат можна видавати щепленим вакциною, схваленою ВООЗ, - Ляшко

Як пояснив санлікар, міжнародні COVID-сертифікати видаватимуться відповідно до вимог національних законодавств або міжнародних договорів. За його словами, відповідно до міжнародних правил, такий документ дозволяє перетинати кордон, якщо країна вимагає вакцинацію.

"Правила складання цього сертифікату визначені в міжнародних медико-санітарних правилах і його можна видавати, якщо людина отримала повний комплекс проведених щеплень вакциною, яка дозволена до використання ВООЗ", - сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що через глобальний дефіцит вакцин та обмежений доступ до них, країни світу обговорюють цифрові сертифікати, які міститимуть не тільки дані про вакцинацію, але й про наявність антитіл чи негативний COVID-тест.

"Він (цифровий сертифікат - ред.) дозволятиме подорожувати, тобто вільно перетинати кордони країн. А також розглядається питання щодо можливості відвідування додаткових масових заходів, які недоступні в період жорстких карантинних обмежень для невакцинованих, тих, хто не хворів або не мають антитіл", - розповів він.

Ляшко додав, що впродовж травня МОЗ пропрацює варіанти щодо того, які переваги матимуть власники COVID-сертифікату в Україні.