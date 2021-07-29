COVID-сертифікати можуть стати перепустками з QR-кодами в разі локдауна, - Кузін

Українські внутрішні COVID-сертифікати можуть стати перепустками з QR-кодами на випадок нового локдауну. Це дозволить власникам сертифікатів отримати доступ до певних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна "Українській правді" .

За його словами, швидше за все Україна піде шляхом максимального використання внутрішнього COVID-сертифіката.

"Він повинен стати умовним пропуском. Зараз внутрішні сертифікати тільки тестуються, поки немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідемнебезпеки. Ми будемо це обмірковувати вже після завершення тестування. Це буде QR-код, який буде показувати, що людина вакцинована або перехворіла, або має негативний ПЛР, або антиген-тест", - додав Кузін.

Він уточнив, що такі QR-коди можуть використовуватися для спрощеного допуску до певних послуг.