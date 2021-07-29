COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае локдауна, - Кузин

Украинские внутренние COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами на случай нового локдауна. Это позволит владельцам сертификатов получить доступ к определенным услугам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Украинской правде" .

По его словам, скорее всего Украина пойдет по пути максимального использования внутреннего COVID-сертификата.

"Он должен стать условным пропуском. Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидемопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР, или антиген-тест", - добавил Кузин.

Он уточнил, что такие QR-коды могут использоваться для упрощенного допуска к определенным услугам.