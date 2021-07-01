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COVID-сертифікати про ПЛР-тест з'являться пізніше: стала відома причина

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Київ, Четвер 01 липня 2021 14:32
COVID-сертифікати про ПЛР-тест з'являться пізніше: стала відома причина Фото: сертифікат після негативного тесту видаватимуть пізніше (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

На першому етапі введення COVID-сертифікатів в Україні їх видаватимуть тільки тим, хто отримав повний курс вакцинації. Ті, хто перехворів або має негативний ПЛР-тест, зможуть скористатися такою можливістю пізніше.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

За словами заступника міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослава Кучера, в Україні з'явиться єдиний реєстр всіх результатів ПЛР-тестів на базі eHealth. Це буде одним з етапів введення COVID-сертифікатів. Те ж стосується і сертифікатів для тих, хто вже перехворів, - обидві опції запрацюють пізніше.

"Введення цифрових сертифікатів про тест і перенесену хворобу вже паралельно йде. Це вимагає більше доопрацювання на центральному компоненті, це великий обсяг роботи. У нас з Європою є домовленість, що зараз ми запускаємо в такому вигляді - спочатку про вакцинацію. Але людям нема про що хвилюватися - вони зможуть поїхати з тестом, так, як це було і раніше, до введення сертифікатів", - зазначив Кучер.

За його словами, недовіри інших країн до української бази тестів бути не повинно. Якщо ці результати будуть на eHealth - це означає, що вони гарантуються державою, а сумнівні контори не зможуть вносити в неї дані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня в Україні почалося бета-тестування сертифікатів.

РБК-Україна писало, як взяти в ньому участь.

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