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В Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 08:05
В Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу Фото: в Україні ріст нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 14 553 нових випадки COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За вчора в країні 467 людей померли від вірусу та 12 384 пацієнтів одужали.

Найбільший добовий приріст випадків у Києві (+1457), Харківській області (+1255), Львівській області (+963) та Одеській областях (+906).

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 887 338 випадків коронавірусу, 38 225 смертей від вірусу, 1 442 618 осіб одужали.

Також голова МОЗ України Максим Степанов написав на своїй сторінці у Facebook, що за вчора госпіталізували 5063 особи. Також 13 квітня зробили 134 342 тести на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 54 353, методом ІФА - 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 450).

Нагадаємо, Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону карантину. У регіоні почнуть діяти жорсткі обмеження.

Також раніше в Раді повідомили, що у Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

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