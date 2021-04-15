RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-статистика погіршується: в Україні 16 427 нових заражень

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за вчора виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу госпіталізували 4 229 осіб; померли 433 людини та одужали 11 148 пацієнтів.

За вчора зробили 119 615 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 51 344, методом ІФА - 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 254).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • заразились коронавірусом 1 903 765 осіб;
  • одужали 1 453 766 осіб;
  • померли 38 658;
  • проведено ПЛР-тестувань - 8 822 097.

Зазначимо, в Україні вчора повідомили про 14 553 нових випадків, а днем раніше більше 11 тисячі. Тобто кількість нових заражень продовжує зростати.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Також Радуцький повідомляв, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановCOVID-19
Читайте також
У МОЗ назвали регіони, де ситуація з COVID залишається "надскладною"
Степанов про ситуацію з COVID в Україні: епідемія пішла на спад
Прогноз погоди