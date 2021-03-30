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COVID-статистика в Україні: понад 10,5 тисячі нових випадків та смертей 286

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 08:17
COVID-статистика в Україні: понад 10,5 тисячі нових випадків та смертей 286 Фото: за добу кількість нових випадків зросла більш ніж на 2 тисячі (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися ще 10 533 людини. Найбільше заражень в Києві, Львівській та Київській областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 367 дітей і 250 медпрацівників. За добу госпіталізували 2597 осіб, летальних випадків - 286, одужали - 3576 пацієнтів.

Найбільше випадків підтвердили в Києві (1422), Львівській (961), Київської (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Усього за вчора провели 96 947 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981.

З початку пандемії в країні заразилися 1 млн 662 тисяч 942 людини, одужали - 1 млн 307 тисяч 76, летальних випадків 32 418, хворими активними залишаються 355 866 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ прогнозує погіршення ситуації з COVID в країні щонайменше до 15 квітня.

Також голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький повідомив, що мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі епідемії.

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