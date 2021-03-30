COVID-статистика в Україні: понад 10,5 тисячі нових випадків та смертей 286
В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися ще 10 533 людини. Найбільше заражень в Києві, Львівській та Київській областях.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Серед хворих 367 дітей і 250 медпрацівників. За добу госпіталізували 2597 осіб, летальних випадків - 286, одужали - 3576 пацієнтів.
Найбільше випадків підтвердили в Києві (1422), Львівській (961), Київської (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
Усього за вчора провели 96 947 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 50 836, методом ІФА - 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 981.
З початку пандемії в країні заразилися 1 млн 662 тисяч 942 людини, одужали - 1 млн 307 тисяч 76, летальних випадків 32 418, хворими активними залишаються 355 866 пацієнтів.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ прогнозує погіршення ситуації з COVID в країні щонайменше до 15 квітня.
Також голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький повідомив, що мутації коронавірусу можуть провокувати нові хвилі епідемії.