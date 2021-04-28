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COVID в Україні: рівень госпіталізацій перевищено в 11 областях

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 09:35
COVID в Україні: рівень госпіталізацій перевищено в 11 областях Фото :за добу ситуація прийшла в норму в двох областях(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в 11 областях залишається перевищеним рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому за добу ситуація прийшла в норму у Волинській та Рівненській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, перевищені госпіталізації в Дніпропетровській (68 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Донецькій (63,8), Житомирській (71,4), Луганській (60,7), Миколаївській (64,9), Полтавській (62,3), Сумській (77,3), Харківській (62,6), Хмельницькій (95,5), Черкаській (74,8) і Чернігівській (70,6) областях. У Києві цей показник становить 53,5.

Станом на 28 квітня в Україні продовжують перебувати 10 регіонів у "червоній" зоні: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. "Жовтими" є Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта знаходяться в" помаранчевій " зоні.

У "червоній" зоні вводиться жорсткий локдаун - зокрема, закриваються ТРЦ, театри, кафе і ресторани працюють на винос або доставку.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 9590 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

Також РБК-Україна писало, що за добу прищепили від коронавірусу майже 20 тисяч осіб. При цьому не зроблено жодного щеплення другою дозою.

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