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В Україні вакцинували ще майже 20 тисяч осіб, але жодної другою дозою

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 09:13
В Україні вакцинували ще майже 20 тисяч осіб, але жодної другою дозою Фото: 19 590 осіб отримали перше щеплення(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за вчора вакцинували від коронавірусу ще 19 590 осіб. При цьому всі щеплення були першою дозою.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони по COVID-19.

Найбільше щеплень було зроблено у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях та в Києві (1876). Найменше вакцинували за вчора в Кіровоградській області-92.

Вакцинація проводилася трьома препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

З початку кампанії в Україні першу дозу covid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу - 9.

Нагадаємо, сьогодні в Україні повинні почати працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.

Зазначимо, минулого тижня Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Дану вакцину планують використовувати, в тому числі для проведення другого щеплення тим громадянам, які були щеплені.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вакцинація корейським препаратом розпочнеться цього тижня. Всю партію вакцини планують використовувати за два тижні

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