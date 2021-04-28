ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID в Украине: уровень госпитализаций превышен в 11 областях

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 09:35
COVID в Украине: уровень госпитализаций превышен в 11 областях Фото: за сутки ситуация пришла в норму в двух областях (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в 11 областях остается превышенным уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом за сутки ситуация пришла в норму в Волынской и Ровенской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, превышены госпитализации в Днепропетровской (68 при норме 60 на 100 тысяч населения), Донецкой (63,8), Житомирской (71,4), Луганской (60,7), Николаевской (64,9), Полтавской (62,3), Сумской (77,3), Харьковской (62,6), Хмельницкой (95,5), Черкасской (74,8) и Черниговской (70,6) областях. В Киеве этот показатель составляет 53,5.

По состоянию на 28 апреля в Украине продолжают находиться 10 регионов в "красной" зоне: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. "Желтыми" являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой" зоне.

В "красной" зоне вводится жесткий локдаун - в частности, закрываются ТРЦ, театры, кафе и рестораны работают на вынос или доставку.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 9590 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

Также РБК-Украина писало, что за сутки привили от коронавируса почти 20 тысяч человек. При этом не сделано ни одной прививки второй дозой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус госпитализация COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19