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COVID-вакцинація: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 09:48
COVID-вакцинація: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення Фото: в Україні триває вакцинація від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Київській та Черкаській областях за день не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Всього за добу в Україні вакцинували 15 152 людини.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

Всього 403 553 людини щеплені від початку кампанії зі щеплення, майже всі вони отримали тільки першу дозу препарату.

В лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб.

Статистика вакцинації по регіонам:

  • Київ - 1970 щеплень;
  • Вінницька область - 210 щеплень;
  • Волинська область - 470 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1710 щеплень;
  • Донецька область - 470 щеплень;
  • Житомирська область - 620 щеплень;
  • Закарпатська - 470 щеплень;
  • Запорізька область - 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 487 щеплень;
  • Київська область - 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 350 щеплень;
  • Луганська область - 330 щеплень;
  • Львівська область - 2670 щеплень;
  • Миколаївська область - 450 щеплень;
  • Одеська область - 650 щеплень;
  • Полтавська область - 490 щеплень;
  • Рівненська область - 370 щеплень;
  • Сумська область - 270 щеплень;
  • Тернопільська область - 600 щеплень;
  • Харківська область - 390 щеплень;
  • Херсонська область - 280 щеплень;
  • Хмельницька область - 640 щеплень;
  • Черкаська область - 0 щеплень;
  • Чернівецька область - 310 щеплень;
  • Чернігівська область - 275 щеплень

Нагадаємо, вчора в Полтавську область привезли вакцину CoronaVac.

Зазначимо, в Україні виявили 14 553 нових випадки коронавірусу.

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