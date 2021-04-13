До Полтавської області привезли вакцину CoronaVac: кому зроблять щеплення першочергово

До Полтавської області прибуло майже 8 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech . Першочергово цією вакциною робитимуть щеплення контингенту, який відбуватиме в Конго, патрульним поліцейським, працівникам, які будуть забезпечувати проведення ЗНО, та маломобільним людям й особам, які за ними доглядають.

Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що вакцина містить у своєму складі інактивований ("вбитий") вірус. "Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Така технологія безпечна, успішно використовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, коклюшу, поліомієліту та дифтерії. Інтервал між введенням 14-28 днів", - йдеться в повідомленні.

Із вакциною CoronaVac буде працювати три мобільних бригади, що пройшли відповідні навчання - із Полтави, Кременчука та Лубен.

"Найперше цією вакциною будемо щеплювати контингент, який відбуватиме в Конго, патрульну поліцію, працівників, які будуть забезпечувати проведення ЗНО, маломобільні групи населення й особи які доглядають", - повідомили в Полтавській ОДА.