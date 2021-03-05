COVID-вакцинація: щепили вже більше 12 тисяч людей

В Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Ці люди отримали по одній дозі вакцини. За добу вакцинували 2913 особи.
Нагадаємо, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергове щеплення громадських діячів.
Як писало РБК-Україна, пізніше в Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.
Зазначимо, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.