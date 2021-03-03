Кількість зростає: в Україні 7235 нових COVID-випадків

Станом на 3 березня, в Україні виявили 7235 нових заражень коронавірусом . Найбільший добовий приріст випадків у Києві та Івано-Франківській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зазначимо, що вчора повідомляли про 5336 випадків, тому за добу кількість нових заражень зросла майже на дві тисячі.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

За вчора госпіталізували 3486 осіб; померли 185 пацієнтів та одужали 5 118 осіб.

За добу зробили 85 043 тестування (зокрема методом ПЛР - 34 945, методом ІФА - 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 410).

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 364 705 випадків коронавірусу, 1 182 036 людей одужали та 26 397 - померли.