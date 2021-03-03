COVID-вакцинація: за добу щепили майже дві тисячі людей
Від коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 людей. За минулу добу щепили 1983 особи.
Всі вакциновані отримали по одній дозі. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 50 щеплень;
- Волинська область - 60 щеплень;
- Дніпропетровська область - 210 щеплень;
- Донецька область - 220 щеплень;
- Житомирська область - 60 щеплень;
- Закарпатська область - 60 щеплень;
- Запорізька область - 30 щеплень;
- Івано-Франківська область - 63 щеплень;
- Київська область - 50 щеплень;
- Кіровоградська область - 40 щеплень;
- Луганська область - 140 щеплень;
- Львівська область - 80 щеплень;
- м. Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 60 щеплень;
- Одеська область - 80 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 80 щеплень;
- Сумська область - 30 щеплень;
- Тернопільська область - 80 щеплень;
- Харківська область - 30 щеплень;
- Херсонська область - 100 щеплень;
- Хмельницька область - 80 щеплень;
- Черкаська область - 30 щеплень;
- Чернівецька область - 50 щеплень;
- Чернігівська область - 140 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень).