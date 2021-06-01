COVID-вакцинація вчителів: у яких областях щеплених освітян найбільше

Станом на 31 травня поточного року від коронавірусу щеплено більш ніж 82 тисячі працівників освітніх закладів. Серед лідерів вакцинації Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька області та Київ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Окрім того, 378 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech зі 473 850, яка прибула в Україну в межах глобальної ініціативи COVAX, виділено на щеплення 1-ю та 2-ю дозою 189 тисяч працівників сфери освіти, а з 31 травня розпочалася доставка вакцини до областей.

Зазначається, що із загальної кількості щеплених освітян 28 221 особа - це працівники, котрі залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які отримали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac. Решта педагогів щепились іншими доступними вакцинами у пунктах щеплень.

Нагадаємо, що у столиці цього тижня розпочнуть щеплювати від коронавірусу працівників освітніх закладів. Десять вакцинальних центрів відкриють у спортивних залах шкіл.

Раніше стало відомо, що у центрах масової вакцинації проти COVID-19, що відкрилися минулими вихідними у Києві, Одесі та Львові, щеплення отримали майже 5 тисяч громадян.