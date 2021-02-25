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COVID-вакцинація в Україні: зробили 159 щеплень, найбільше в Черкаській області

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 09:31
COVID-вакцинація в Україні: зробили 159 щеплень, найбільше в Черкаській області Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Ситуація в регіонах така:

Вінницька область - 10 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень.

Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливі події після імунізації.

Нагадаємо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Зазначимо, вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Як очікується, у Києві почнеться вакцинація від коронавірусу. У столиці першими отримають щеплення медичні працівники.

Нагадаємо, першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

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