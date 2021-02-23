COVID-вакцинація в Україні: все, що потрібно знати

Міністерство охорони здоров'я запустить кампанію вакцинації після того, як вакцина від коронавірусу буде доставлена в Україну . Перша партія очікується сьогодні, 23 грудня. Імунізація є добровільною і безкоштовною, але щеплення робитимуть поетапно різним групам населення.

Що важливо знати про вакцинацію проти COVID-19 - в матеріалі РБК-Україна.

Коли почнеться вакцинація

У МОЗ анонсували старт вакцинації в лютому 2021, в залежності від від терміну надходження вакцин до України. Щеплення мають почати робити не пізніше наступного дня після прибуття препаратів.

Варто зазначити, що перша партія AstraZeneca обсягом 500 тисяч доз буде доставлена в Україну 23 лютого з Індії. Протягом доби препарат отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ. Решта регіонів - наступного дня.

Кого вакцинують в першу чергу

Перші щеплення зроблять медичним працівникам, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Це персонал COVID-стаціонарів, працівники лабораторій, мобільних бригад і екстрених бригад медичної допомоги.

Також на першому етапі вакцинують військовослужбовців в зоні ООС. людей, які знаходяться в спецустановах (будинках для літніх людей, інтернатах і т.д.) і персонал цих закладів.

Якою вакциною будуть вакцинувати

На першому етапі імунізації будуть використовуватися вакцини AstraZeneca та Pfizer. Партія AstraZeneca (локальна назва CoviShield) на 500 тисяч доз за договором МОЗ з індійським Serum Institute першою прибула в Україну 23 лютого. Також на початку березня очікується поставка 117 тисяч доз вакцини Pfizer за механізмом COVAX.

Як буде проходити вакцинація

Щеплення робитимуть мобільні медичні бригади на першому етапі вакцинації медиків і військових. Вони працюватимуть у виїзному режимі в спеціально обладнаних місцях. Надалі відкриються стаціонарні пункти щеплень при амбулаторіях і ЦПМС.

Після проходження повного курсу (2 дози з інтервалом 21-28 діб) дані про щеплення будуть вносити до єдиного реєстру вакцинованих.

Які ще вакцини привезуть в Україну

В рамках глобальної ініціативи COVAX очікується поставка від 8 до 16 млн доз вакцин кількох розробників. Відомо про постачання Pfizer - 117 тисяч доз і AstraZeneca - від 2,2 до 3,7 млн ​​доз. Крім того, за контрактом МОЗ з Serum Institute надійде 15 млн доз вакцин Novavax і AstraZeneca. Також укладено контракт з китайською компанією Sinovac на 1,9 млн доз.

Етапи вакцинації в Україні

Перший етап Національного плану охоплює 367 тисяч осіб із критичним ризиком інфікування і тих, чия робота надзвичайно важлива в умовах пандемії.

Національного плану охоплює 367 тисяч осіб із критичним ризиком інфікування і тих, чия робота надзвичайно важлива в умовах пандемії. Другий етап (3 млн осіб) - працівники системи охорони здоров'я, персонал і мешканці будинків престарілих.

(3 млн осіб) - працівники системи охорони здоров'я, персонал і мешканці будинків престарілих. Третій етап (7 млн) - співробітники держструктур безпеки, ДСНС, Нацполіціі, ЗСУ.

(7 млн) - співробітники держструктур безпеки, ДСНС, Нацполіціі, ЗСУ. Четвертий етап (11 млн) - особи з підвищеним ризиком інфікування, працівники сфери освіти, особи з окупованих територій, працівники СІЗО і в'язниць, ті хто відбуває покарання.

(11 млн) - особи з підвищеним ризиком інфікування, працівники сфери освіти, особи з окупованих територій, працівники СІЗО і в'язниць, ті хто відбуває покарання. П'ятий етап (13 млн) - вакцинація решти дорослого населення 18-59 років.

Чи можна захворіти після вакцинації

Після введення COVID-вакцини можливі випадки, коли людина може захворіти, але хвороба пройде в легкій формі без ускладнень. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, переважно після щеплення люди зовсім не захворіють, або можуть перенести COVID-19 без симптомів, або мають легкий перебіг хвороби.

Чи будуть вакцинувати тих, хто перехворів

МОЗ рекомендував відкласти імунізацію для цієї категорії населення на 6 місяців з моменту одужання, оскільки вони ще на якийсь період огороджені від повторного зараження. Але за бажанням людини, щеплення можна буде зробити раніше при наявності достатньої кількості доз вакцини для пріоритетної групи, до якої вона належить.

Чи можна вибирати яким препаратом вакцинуватися

В українців не буде можливості вибрати, якою саме вакциною робити щеплення від COVID-19. Це стосується препаратів, закуплених за кошти держбюджету. Як зазначили в МОЗ, можливості такого вибору немає в жодній країні. Тільки після появи COVID-вакцин на комерційному ринку люди зможуть вибирати, яким препаратом зробити укол, але вже за власні кошти.

Чи будуть вводити COVID-паспорти

Свідоцтво про вакцинацію не буде обов'язковим до тих пір, поки в Україні буде обмежений доступ до вакцин. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд не буде найближчим часом вводити COVID-паспорти та інші подібні документи. Але також він зазначив, що в разі необхідності їх зможуть видавати (наприклад, якщо свідоцтво стане обов'язковим для в'їзду в яку-небудь країну).

Як записатися на вакцинацію

З березня українці зможуть записатися на вакцинацію у свого сімейного лікаря, через колл-центр МОЗ 0-800-60-20-19 або на спеціальному порталі про COVID-19. Людей поділять на категорії за професією, віком, наявності хронічних захворювань. Осіб з груп ризику будуть запрошувати на вакцинацію в першу чергу. Інші з тих, хто записався, будуть в листі очікування та зможуть отримати запрошення на щеплення, якщо провакцинують всіх з пріоритетної групи і залишаться нерозподілені вакцини.