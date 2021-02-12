Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати

Вакцинація від коронавірусу в Україні має розпочатися наступного тижня відразу після надходження вакцини. МОЗ очікує її 15 лютого. Щеплення робитимуть згідно з національним планом кількома етапами, але деяким категоріям громадян імунізацію відтермінують.

Детально про COVID-вакцинацію, хто і в який термін має право на щеплення - в матеріалі РБК-Україна.

Хто отримає перший укол

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що для першого уколу від коронавірусу в Україні не будуть залучати відомих осіб чи політичних діячів, як це зробили в деяких країнах, а прищеплять когось із медиків.

Згідно з планом імунізації, на 1-му етапі щеплення зроблять українцям, які беруть безпосередню участь в боротьбі з пандемією і мають найвищий ризик заразитися:

працівники стаціонарних відділень з COVID-хворими;

мобільні бригад по вакцинації;

співробітники лабораторій з дослідження біоматеріалу на коронавірус;

бригади екстреної медичної допомоги;

постояльці і персонал закладів тривалого догляду (інтернати, будинки для людей похилого віку).

Також в лютому стартує вакцинація військовослужбовців в зоні ООС у Донецькій і Луганській областях. У Міноборони повідомили, що до пріоритетної групи належать військові, які незабаром плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медперсонал ЗСУ.

Чи будуть вакцинувати тих, хто перехворів

Українці, які перехворіли коронавірусом, мають право на отримання щеплення через 6 місяців після одужання. МОЗ рекомендував відстрочити імунізацію даної категорії населення.

Однак, за бажанням людини, щеплення можна буде зробити раніше піврічного періоду при наявності достатньої кількості доз вакцини для пріоритетної групи, до якої вона належить.

Чи будуть вакцинувати вагітних

Вагітним жінкам рекомендовано відтермінувати введення вакцини проти COVID-19 до народження дитини.

Якщо вагітність настала після введення першої дози препарату, курс вакцинації також слід відтермінувати. МОЗ рекомендує зробити щеплення другою дозою вже після пологів.

Якщо вагітна жінка - медик із пріоритетної групи, вакцинація може бути проведена за співвідношенням ризику і користі від щеплення.

Проведення тесту на вагітність перед вакцинацією не рекомендується.

Жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть вакцинуватися від коронавірусу без застережень.

Яку вакцину Україна отримає першою

За заявою глави МОЗ Максима Степанова, вакцина має надійти в Україну 15 лютого. Очікується поставка препаратів Pfizer і AstraZeneca.

Першою може стати саме AstraZeneca, яку уряд закупив за контрактом з Serum Institute. Індійська компанія виробляє вакцини розробки AstraZeneca і Novavax. Україна уклала договір на поставку цих двох видів препаратів в обсязі 12 млн доз - перша партія складе 1 млн.

Також наступного тижня планується поставка вакцини Pfizer за механізмом СOVAX. Перша партія - 117 тисяч доз.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, загалом на даний момент Україна має підтвердження на отримання 22 млн доз вакцин 4-х виробників. В рамках СOVAX очікуються препарати Pfizer і AstraZeneca, також укладені контракти на поставку вакцин Sinovac, AstraZeneca і Novavax.

Чи буде вакцинація обов'язковою

Щеплення від СOVID-19 в Україні будуть безкоштовними і добровільними. Введення обов'язкової вакцинації поки не розглядається.

Під час форуму про коронавірус президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація буде добровільною. При цьому на думку глави держави, деякі категорії громадян не мають права відмовитися від щеплення.

Президент вважає, що вакцинацію необхідно проходити держслужбовцям, тим, хто постійно контактує з широким колом людей. Так, від щеплень не мають права відмовитися вчителі та медики, які працюють з хворими на коронавірус.

Кабмін повинен розробити спеціальну програму зі списком професій, для яких щеплення можуть стати обов'язковими.

Чи скасують карантин для вакцинованих

Україна буде скасовувати обмеження та карантинні заборони для осіб, які пройшли курс імунізації, а також для тих, хто перехворів на COVID-19.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація є одним із правильних кроків для громадян у питанні подорожей.