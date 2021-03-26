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COVID-вакцинація: українці почнуть отримувати другу дозу вкінці травня

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують почати колоти другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Поки українцям вкололи тільки по одній дозі.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ гарантує, що для цього вакцина буде.

"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що воно буде в 20-х числах травня", - заявив він.

Нагадаємо, за вчора першу дозу вакцини від коронавірусу отримали ще 18 738 українців. З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою 174 324 осіб, дві дози отримала одна людина.

Зазначимо, в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

Після цього, голова МОЗ розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини.

Раніше повідомлялося, що китайську COVID-вакцину Sinovac будуть виробляти в Україні.

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Новини України ВакцинаВіктор Ляшко
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