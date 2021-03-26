COVID-вакцинация: украинцы начнут получать вторую дозу AstraZeneca в конце мая

В Украине планируют начать колоть вторую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca в 20-х числах мая. Пока украинцам укололи только по одной дозе.

По его словам, Минздрав гарантирует, что для этого вакцина будет.

"Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился, будет и в достаточном количестве, и доступная. Вторая прививка, мы ожидаем, что она будет в 20-х числах мая", - заявил он.

Напомним, за вчера первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 украинцев. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один человек.