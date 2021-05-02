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COVID-вакцинація: другу дозу отримали ще 30 українців, у п'яти областях не прищеплювали

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за вчора, 1 травня, вакцинували від коронавірусу ще 2661 людини. З них 30 отримали другу дозу вакцини.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за COVID-19.

Всі 30 осіб, які вчора отримали другу дозу вакцини, були щеплені в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Миколаївській (425), Донецькій (350), Одеській (287), Харківській (216) і Сумській (190) областях. При цьому жодного щеплення не зробили відразу в п'яти областях - Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 924 людини. Обидві дози отримали 290 осіб.

Відзначимо, зараз вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами - AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили трохи більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому 3199 осіб були госпіталізовані.

Також у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer.

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