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COVID-вакцинация: вторую дозу получили еще 30 украинцев, в пяти областях не прививали

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за вчера, 1 мая, вакцинировали от коронавируса еще 2661 человека. Из них 30 получили вторую дозу вакцины.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по COVID-19.

Все 30 человек, которые вчера получили вторую дозу вакцины, были привиты в Харьковской области препаратом AstraZeneca.

Больше всего прививок за вчера сделали в Николаевской (425), Донецкой (350), Одесской (287), Харьковской (216) и Сумской (190) областях. При этом ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях - Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской.

С начала кампании в Украине вакцинировали первой дозой уже 754 924 человека. Обе дозы получили 290 человек.

Отметим, сейчас вакцинация в Украине проводится тремя препаратами - AstraZeneca, Sinovac и Pfizer.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили чуть более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом 3199 человек были госпитализированы.

Также в Министерстве здравоохранения сообщали, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

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