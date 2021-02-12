COVID-вакцина приїде в Україну наступного тижня. Вже почався процес відвантаження

Степанов наголосив, що українська сторона виконала всі формальності, а зараз почався технічний процес.

"Ми виконали всі без виключення наші формальності: переказали кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи", - сказав він.

Міністр зазначив, що COVID-вакцини надійдуть в Україну у понеділок-середу наступного тижня.

"Ми очікуємо. У понеділок, вівторок, середу вона має бути. У нас немає приводів, щоб це тягнути", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca та Novavax, більше про них - в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, МОЗ затвердив рекомендації щодо COVID-вакцинації. Міністерство вирішило, хто і коли отримає щеплення від коронавірусу.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 12 лютого експерти спробували дати відповіді на питання, яке турбує всіх уже тривалий час: чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів та що нам взагалі колотимуть?

Крім того, гості студії розповіли, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським.

До Шустера завітають міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інфекціоніст Ольга Голубовська, імунолог Борис Донськой, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та інші.

Політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 12 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.



А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".



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