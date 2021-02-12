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COVID-вакцина приедет в Украину на следующей неделе. Уже начался процесс отгрузки

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. По словам министра, по состоянию на сегодня уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Степанов подчеркнул, что украинская сторона выполнила все формальности, а сейчас начался технический процесс.

"Мы выполнили все без исключения наши формальности: перевели средства, подписали все документы. Сейчас происходит технический процесс уже непосредственно отгрузки вакцин. Даже, мы уже точно знаем, что мы получили разрешение Индии на экспорт этой вакцины. Получили все разрешения", - сказал он.

Министр отметил, что COVID-вакцины поступят в Украину в понедельник-среду на следующей неделе.

"Мы ожидаем. В понедельник, вторник, среду она должна быть. У нас нет поводов, чтобы это тянуть", - заявил Степанов.

Напомним, Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

Добавим, Минздрав утвердил рекомендации по COVID-вакцинации. Министерство решило, кто и когда получит прививку от коронавируса.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля эксперты попытались дать ответ на вопрос, который волнует всех уже длительное время: готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней и что нам вообще будут колоть?

Кроме того, гости студии рассказали, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским.

К Шустеру пришли министр здравоохранения України Максим Степанов, инфекционист Ольга Голубовская, иммунолог Борис Донской, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и другие.

Политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 12 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.


Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.


А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.


Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.


Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".


В качестве бонуса предлагаем вам небольшое видео, из которого вы узнаете, как сменить поставщика газа в Украине.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияМаксим Степановвакцина от коронавируса
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