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COVID-хвиля в Україні. Чи підуть школи Києва на карантин

Автор: Валерія Поліщук

У Києві, як і в Україні, зростає захворюваність на ГРВІ та коронавірус. У зв'язку з цим більшість шкіл по всій країні переходять на дистанційне навчання.

Чи очікується у столичних школах карантин детальніше-у матеріалі РБК-Україна.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський цього тижня заявив, що в столичних школах і дитячих садках карантину не очікується. Однак, за його словами, рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності.

Згідно з останніми даними, рівень захворюваності київських вчителів і школярів знижується. Так, ГРВІ та COVID хворіють близько 1%.

Оскільки показники захворюваності є маленькими, столична влада прийняла рішення не відправляти всі школи одночасно на карантин. Керівництво шкіл буде саме вирішувати відправити на дистанційку кілька класів або весь навчальний заклад.

У КМДА вважають, що таке рішення дозволить розірвати ланцюжок захворюваності в закладах, де її рівень занадто високий. Водночас такі кроки дозволять зберегти навчальний процес у закладах, де хворих мало.

Нагадаємо, в Україні наприкінці робочого тижня зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли понад 34 тисячі осіб. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві.

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