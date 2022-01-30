COVID-хвиля в Україні. Чи підуть школи Києва на карантин

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський цього тижня заявив, що в столичних школах і дитячих садках карантину не очікується. Однак, за його словами, рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності.

Згідно з останніми даними, рівень захворюваності київських вчителів і школярів знижується. Так, ГРВІ та COVID хворіють близько 1%.

Оскільки показники захворюваності є маленькими, столична влада прийняла рішення не відправляти всі школи одночасно на карантин. Керівництво шкіл буде саме вирішувати відправити на дистанційку кілька класів або весь навчальний заклад.

У КМДА вважають, що таке рішення дозволить розірвати ланцюжок захворюваності в закладах, де її рівень занадто високий. Водночас такі кроки дозволять зберегти навчальний процес у закладах, де хворих мало.