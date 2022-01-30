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COVID-волна в Украине. Уйдут ли школы Киева на карантин

Автор: Валерия Полищук

В Киеве, как и в Украине, растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. В связи с этим большинство школ по всей стране переходят на дистанционное обучение.

Ожидается ли в столичных школах карантин подробнее - в материале РБК-Украина.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский на этой неделе заявил, что в столичных школах и детских садиках карантина не ожидается. Однако, по его словам, решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости.

Согласно последним данным, уровень заболеваемости киевских учителей и школьников снижается. Так, ОРВИ и COVID болеют около 1%.

Поскольку показатели заболеваемости являются маленькими, столичные власти приняли решение не отправлять все школы одновременно на карантин. Руководство школ будет само решать отправить на дистанционку несколько классов или все учебное заведение.

В КГГА считают, что такое решение позволит разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где ее уровень слишком высок. В то же время такие шаги позволят сохранить учебный процесс в заведениях, где больных мало.

Напомним, в Украине в конце рабочей недели зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

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