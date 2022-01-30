COVID-волна в Украине. Уйдут ли школы Киева на карантин

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский на этой неделе заявил, что в столичных школах и детских садиках карантина не ожидается. Однако, по его словам, решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости.

Согласно последним данным, уровень заболеваемости киевских учителей и школьников снижается. Так, ОРВИ и COVID болеют около 1%.

Поскольку показатели заболеваемости являются маленькими, столичные власти приняли решение не отправлять все школы одновременно на карантин. Руководство школ будет само решать отправить на дистанционку несколько классов или все учебное заведение.

В КГГА считают, что такое решение позволит разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где ее уровень слишком высок. В то же время такие шаги позволят сохранить учебный процесс в заведениях, где больных мало.