Crown Agents продовжить закуповувати вакцини від COVID для України, - Ляшко

Британська компанія Crown Agents продовжить закуповувати вакцини від COVID для України. Передавати ці функції державному підприємству "Медичні закупівлі" не будуть.

За його словами, з "Медичними закупівлями" налагоджено співпрацю, і міністерство визначило для них пріоритети. Що стосується закупівлі вакцин від COVID, то на етапі завершення переговорів щодо нових партій від декількох виробників немає сенсу міняти закупівельну організацію.

"Оскільки ми розвиваємо напрямок для ДП "Медичні закупівлі", у них є чим займатися в цьому році. А продовжувати закупівлі (вакцини від COVID, - ред.) буде Crown Agents", - додав Ляшко.