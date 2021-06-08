ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Данії залучили віртуальну реальність для заохочення робити COVID-щеплення

Новость на русском →
Данія, Вівторок 08 червня 2021 16:08
В Данії залучили віртуальну реальність для заохочення робити COVID-щеплення Фото: в Данії залучили віртуальну реальність для заохочення робити щеплення (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Датські дослідники використовують віртуальну реальність для заохочення більшої кількості людей робити щеплення проти COVID-19. Розробники запустили гру, де гравець має маневрувати через натовп заражених вірусом людей на міській площі.

Про це повідомляє Reuters.

В експерименті Копенгагенського університету учасники надягли захисні окуляри, щоб зіграти літню людину, яка переходить площу, уникаючи при цьому перехожих в червоному одязі, які символізують заражених COVID-19. Щеплені герої одягаються у синій колір.

"Це було весело, безумовно. Відчувалося, що ти там", - сказав Адам, учасник, який заразився в грі.

Він зазначив, що вже вирішив зробити щеплення проти COVID-19.

"З подібних досліджень ми знаємо, що після того, як люди пережили такий досвід віртуальної реальності, їхні наміри щодо щеплення зростають. Ми вже побачили це з COVID", - сказав професор психології з Університету Копенгагена Роберт Бом, посилаючись на попереднє онлайн-дослідження.

Ідея гри у форматі віртуальної реальності може бути застосована лікарями, вважає Бом.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, імунізація щороку запобігає від 4 до 5 мільйонів смертей.

У лютому-березні опитування агентства ЄС Eurofound показало, що більше понад чверть дорослих у Євросоюзі не хочуть робити щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, в рамках кампанії з мотивації людей робити щеплення у США пропонуватимуть навіть квитки на спортивні заходи та безкоштовне пиво. А у травні в Польщі запустили лотерею з призами у розмірі до 1 мільйона злотих (273 000 доларів США). Такий крок також покликаний заохотити людей робити щеплення проти COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19