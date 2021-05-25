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У Польщі для заохочення вакцинуватися запустили лотерею з призами до 1 млн злотих

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Польща, Вівторок 25 травня 2021 18:06
У Польщі для заохочення вакцинуватися запустили лотерею з призами до 1 млн злотих Фото: у Польщі для заохочення робити щеплення запустили лотерею (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Польщі запустили лотерею з призами у розмірі до 1 мільйона злотих (273 000 доларів США). Такий крок покликаний заохотити людей робити щеплення проти COVID-19.

Про це 25 травня на прес-конференції повідомив посадовець, що відповідає за програму імунізації, Міхал Дворчик, передає Reuters.

"Ми проводимо ще одну рекламну кампанію ... у нас залучені спортсмени, залучені актори, залучені впливові особи. Поряд із цими традиційними формами ... ми додаємо цю додаткову пропозицію", - сказав Дворчик, пояснивши, що конкурс проводитиметься за допомогою державних компаній та оператора лотерей Totalizator Sportowy.

Кожна 2000-на людина, яка бере участь у лотереї, виграє 500 злотих, двоє учасників виграють мільйон злотих та гібридний автомобіль.

Муніципалітетам також буде запропоновано змагатись за те, щоб отримати найвищі показники вакцинації. Перші 500, які досягнуть 75% вакцинації жителів, отримують 100 000 злотих.

Нагадаємо, уряд Польщі прийняв рішення почати вакцинацію 16-ти та 17-річних. Для того, щоб зробити щеплення від коронавірусу, їм необхідно буде отримати дозвіл від законного опікуна.

Раніше у Польщі з'явилися перші випадки бразильського штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.

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