У Польщі для заохочення вакцинуватися запустили лотерею з призами до 1 млн злотих

У Польщі запустили лотерею з призами у розмірі до 1 мільйона злотих (273 000 доларів США). Такий крок покликаний заохотити людей робити щеплення проти COVID-19 .

Про це 25 травня на прес-конференції повідомив посадовець, що відповідає за програму імунізації, Міхал Дворчик, передає Reuters .

"Ми проводимо ще одну рекламну кампанію ... у нас залучені спортсмени, залучені актори, залучені впливові особи. Поряд із цими традиційними формами ... ми додаємо цю додаткову пропозицію", - сказав Дворчик, пояснивши, що конкурс проводитиметься за допомогою державних компаній та оператора лотерей Totalizator Sportowy.

Кожна 2000-на людина, яка бере участь у лотереї, виграє 500 злотих, двоє учасників виграють мільйон злотих та гібридний автомобіль.

Муніципалітетам також буде запропоновано змагатись за те, щоб отримати найвищі показники вакцинації. Перші 500, які досягнуть 75% вакцинації жителів, отримують 100 000 злотих.