В Данії запровадили COVID-паспорт для послаблення обмежень

В Данії запровадили COVID-сертифікат , який підтверджує, що власник отримав негативний тест на коронавірус протягом останніх 72 годин, був щеплений або нещодавно одужав від COVID-19. За допомогою цього документа люди зможуть отримати доступ до місць, які були заборонені через пандемію.

Цифровий медичний пропуск наразі доступний через додаток для мобільних телефонів, який отримує доступ до особистих даних про здоров'я. Пропуск також має й паперову версію.

У країні повністю вакциновано лише 12,7 відсотка датчан, тому документ значною мірою покладається надані про тестування.

У Данії, де проживає 5,8 мільйона жителів, щодня робиться до 500 000 тестів. У своїх рекомендаціях незалежна Рада з етики Данії закликала "поступово зменшувати використання коронавірусного пропуску, щоб він використовувався лише до тих пір, поки він матиме значний вплив на боротьбу з епідемією".