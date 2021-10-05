Данілов про COVID-19 на окупованому Донбасі: ситуація дуже напружена

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі дуже напружена. Медики, які там залишилися, не справляються з нинішнім числом хворих.

За його словами, РНБО моніторить ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі і в Криму.

"Ми розуміємо, що там відбувається. На превеликий жаль, я можу сказати, що ситуація там дуже і дуже напружена, з урахуванням того, що багато медичних працівників і лікарів покинули ту територію... Більш того, я вже не буду говорити про цей "Супутник V"... Мені дуже шкода тих людей, які знаходяться в окупації", - додав Данілов.