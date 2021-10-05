Данілов допускає допомогу ОРДЛО через коронавірус. Але є умова

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допускає можливість направлення гуманітарної допомоги в окремі райони Донецької та Луганської областей через ситуацію з коронавірусом. Але для цього мають бути певні умови.

"Ми можемо направити гуманітарну допомогу, але треба розуміти, щоб у них було бажання її приймати. І нам треба розуміти, з ким це питання вирішувати. Всі питання там перевертаються з ніг на голову. І якщо питання не погоджене з Кремлем, з керівництвом Російської Федерації, жодна людина там не може прийняти самостійне рішення", - зазначив Данілов.