RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов допускає допомогу ОРДЛО через коронавірус. Але є умова

Автор: Сергей Новиков

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допускає можливість направлення гуманітарної допомоги в окремі райони Донецької та Луганської областей через ситуацію з коронавірусом. Але для цього мають бути певні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

"Ми можемо направити гуманітарну допомогу, але треба розуміти, щоб у них було бажання її приймати. І нам треба розуміти, з ким це питання вирішувати. Всі питання там перевертаються з ніг на голову. І якщо питання не погоджене з Кремлем, з керівництвом Російської Федерації, жодна людина там не може прийняти самостійне рішення", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше заявив, що ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі дуже напружена, в тому числі, в результаті нестачі медиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБООРДЛОКоронавірус